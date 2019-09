Lors du séminaire. Photo: Internet

Thua Thien - Hue (VNA) - Un séminaire portant sur la mise en place d'une plateforme pour promouvoir le tourisme et les ressources humaines du secteur via la coopération public-privé a eu lieu à Thua Thien - Hue (Centre).

Ce séminaire est le résultat du projet de coopération pour le développement touristique entre la préfecture de Kyoto (au Japon) et la province de Thua Thien - Hue (au Vietnam) débuté en 2018. Cette année, la préfecture de Kyoto continue de soutenir Thua Thien-Hue dans ses activités de promotion touristique et de formation.

Selon Le Huu Minh, directeur par intérim du Service provincial du tourisme, les anciennes capitales Kyoto et Hue partagent des similitudes culturelles et historiques, base importante pour que les deux parties puissent se soutenir dans divers domaines, notamment dans le tourisme.

Ces dernières années, à côté des activités extérieures de haut niveau, les liens entre le Vietnam et le Japon se sont étendus à des localités telles qu'Ho Chi Minh-Ville - Osaka, Hai Phong - Kitakyushu, Da Nang - Yokohama et Thua Thien-Hue avec les préfectures de Kyoto et Gifu et la ville de Takazama.

Le même jour, une délégation du Centre japonais pour les échanges culturels au Vietnam, relevant de la Fondation japonaise, a présenté des collaborateurs japonais à Thua Thien-Hue qui aideront à l'enseignement du japonais dans les écoles pendant 10 mois.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Dung, a souhaité que ces collaborateurs japonais accomplissent bien leur mission d’enseignement du japonais dans sa localité, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les deux peuples.

Depuis 2014, le programme «collaborateurs japonais» a connu cinq mandats, avec 16 collaborateurs travaillant à Thua Thien - Hue.

Durant les sept premiers mois de cette année, plus de 2,1 millions de touristes ont visité Hue, selon le Centre de Conservation des Monuments de Hue. Cette année, le secteur du tourisme de Thua Thien-Hue vise 4,7 millions de voyageurs, +8% sur un an. -VNA