Photo d'illustration: VNA



Londres (VNA) – Un séminaire sur la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans la startup, le dernier événement des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni 2022, a eu lieu le 5 avril au centre mondial de recherche et de développement d’AstraZeneca à Cambridge.

Le séminaire s’est focalisé sur le potentiel de développement, des opportunités et des défis auxquels sont confrontées les startups vietnamiennes, notamment dans la technologie, ainsi que des perspectives de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni en la matière.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a souligné le potentiel de développement de startups technologiques vietnamiennes sur la base des avantages du développement de la technologie numérique du marché vietnamien.

Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Vietnam a vu augmenter de 17% par an pour atteindre 125 milliards de dollars en 2021, a-t-il noté. Il y a un grand potentiel pour la coopération des deux pays dans le développement de startups technologiques, a-t-il dit.

Il a affirmé que l'Université de Cambridge est le meilleur partenaire du Vietnam dans le domaine de la technologie financière et a exprimé sa volonté de promouvoir la coopération entre les deux parties dans un proche avenir.

Le professeur associé Nguyen Dang Bang, directeur du master de philosophie en finance de Cambridge Judge Business School, a déclaré que les startups vietnamiennes manquent d'expérience, ce que l'Université de Cambridge peut soutenir.

Il espère que les agences et organisations au Royaume-Uni et au Vietnam, telles que l'ambassade du Vietnam et AstraZeneca, serviront de passerelle pour aider les jeunes entreprises vietnamiennes à accéder à l'écosystème de startup de Cambridge.

Nitin Kapoor, président d'AstraZeneca aux marchés asiatiques, également président et directeur général d'AstraZeneca Vietnam, a déclaré que grâce à la coopération sur les vaccins, AstraZeneca sonde également des opportunités pour développer un partenariat avec le gouvernement vietnamien dans le développement d'un écosystème de santé.

"Les Journées vietnamiennes au Royaume-Uni 2022" ont lieu du 28 mars au 10 avril à l’occasion du 70e anniversaire de l’accession au trône de la reine Elizabeth II, son jubilé de platine. Le programme comprend des activités d’échange culturel ; de promotion du commerce et des investissements ; de promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la transformation verte, des énergies renouvelables, de la fintech, de l’entrepreneuriat, de l’innovation..., et de promotion du tourisme vietnamien alors que le pays a officiellement rouvert ses frontières au tourisme international. -VNA