Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un séminaire scientifique portant sur les opportunités et les défis de la coopération pour la sécurité et le développement en Mer Orientale a été organisé le 27 février en France, sous le patronage du Groupe des députés d’amitié France-Vietnam au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat et de l'Université Paul-Valéry-Montpellier 3.

Les participants ont analysé les aspects juridiques et politico-stratégiques des tensions régionales et internationales liées aux différends de souveraineté et aux activités des parties en Mer Orientale. Ils ont abordé aussi le rôle dans le passé et le futur de la France et de l'Europe dans la promotion de la coopération au développement, le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, les potentiels de cette zone maritime pour les pays côtiers, notamment le Vietnam.

Selon les participants, comme d'autres régions maritimes du monde, la Mer Orientale doit être un lieu d'interférence et d'échanges, un espace de connexion et de coopération entre les nations. Tous les actes de menace et d'hégémonie ne peuvent être tolérés. Le dialogue est encouragé pour résoudre les conflits par la voie pacifique.

Ces dernières années, la coopération en Mer Orientale a connu des avancées dans les relations bilatérales comme internationales, dont l'accord de coopération dans la pêche au golfe du Bac Bô entre le Vietnam et la Chine, la coopération dans la lutte contre les pirates, "The Coral Triangle Initiative-CTI" (Initiative du triangle de corail) pour protéger les ressources marines entre six pays que sont Indonésie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Îles Salomon et Timor Leste, ont-ils estimé.

Cependant, les délégués ont déclaré que se posaient aussi de nombreux défis menaçant la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. De nombreuses activités de militarisation et de changements de statu quo ainsi que les provocations unilatérales contre les intérêts des pays riverains de la Mer Orientale ont profondément préoccupé la communauté internationale.

Lors du séminaire, les participants ont également évoqué les relations franco-vietnamiennes. Au cours de ces deux dernières années, les relations entre la France, un leader de l'Union européenne (UE), et le Vietnam, une économie émergente en Asie-Pacifique, se sont constamment développées. L’échange de hautes délégations entre les deux pays a été renforcé. La coopération économique bilatérale est très prometteuse, notamment après que le Parlement européen a ratifié l'Accord de libre-échange et l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam. -VNA