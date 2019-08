Le Vietnam investit massivement dans des projets éoliens (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le week-end dernier, l’organisation d’éducation à l'environnement Vivre et Apprendre, en collaboration avec l'Initiative vietnamienne pour la transition énergétique (VIETSE), a organisé un séminaire pour promouvoir l'utilisation durable de l'énergie à Hanoi.



Un large éventail de questions était à l’ordre du jour, notamment la structure énergétique actuelle du Vietnam, les prix de l’électricité et le développement futur de l’électricité.



Des experts ont également discuté de solutions pour développer un système énergétique durable, accessible à tous.



Selon Vo Quang Lam, vice-directeur général du groupe Électricité du Vietnam (EVN), du fait que sa demande d'électricité augmente de 10% chaque année, le pays devrait avoir un plan rationnel pour diversifier ses ressources énergétiques, telles que l'hydroélectricité, la thermoélectricité au charbon, et de nombreux autres types d'énergies renouvelables.



En outre, le gouvernement s'emploie à promouvoir l'utilisation efficace des énergies primaires, telles que éolien et solaire, afin de garantir la sécurité énergétique pour le développement socio-économique, a-t-il ajouté. -CPV/VNA