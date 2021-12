Le Dr Nguyen Trong Hieu. Photo : Vietnamnet



Hanoï (VNA) - Le Dr Nguyen Trong Hieu, maître de conférences dans le domaine des cellules photovoltaïques à l'Université nationale australienne (ANU), a reçu un prix scientifique et technologique dans le domaine des nouvelles technologies des matériaux, présenté par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le ministère vietnamien des Sciences et Technologies.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Nguyen Trong Hieu, né en 1988, a déclaré qu'il était heureux de figurer parmi les 10 jeunes talents du Vietnam à recevoir ce prix.



Il a indiqué que son équipe développe des méthodes plus avancées pour aider les chercheurs à mesurer plus précisément les propriétés photovoltaïques des matériaux solaires.



Au début de cette année, l’Agence australienne des énergies renouvelables a accordé 1 million de dollars australiens au projet de développement de cellules photovoltaïques de nouvelle génération mené par l'équipe de recherche de Nguyen Trong Hieu.



Depuis 2016, son équipe a reçu un total de 6,8 millions de dollars australiens de parrainage pour ses recherches.-VNA