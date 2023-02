Ho Chi Minh-Ville, 25 février (VNA) - Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de l'information et de l'éducation du Comité central du Parti, a exhorté les établissements de la santé à placer la tâche de prendre soin de la santé des gens au-dessus des autres.

Nguyen Trong Nghia a fait la demande lors de sa visite à l'hôpital Cho Ray, à l'hôpital militaire 175 du ministère de la Défense et à l'hôpital militaire 7A (région militaire 7) à Ho Chi Minh-Ville le 25 février, à l'occasion du 68e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février).Il a demandé au ministère de la Santé de s'attaquer aux difficultés rencontrées par l'hôpital Cho Ray ainsi que de remédier aux pénuries de médicaments et de matériel médical.

Photo : VNA

Saluant l'hôpital militaire 175 pour les services de santé non seulement à Hô ChiMinh-Ville mais aussi dans l'archipel de Truong Sa dans la province centrale-sud de Khanh Hoa, le responsable a demandé à l'hôpital de maintenir sa tradition et d'adopter les avancées technologiques en matière d'examen médical et de traitement.L'hôpital militaire 7A a également été chargé de développer des soins de santé de haute technologie pour mieux servir les citoyens et les militaires.- VNA