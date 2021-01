Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique, chef de la Commission des relations internationales du Parti communiste d’Inde, Pallab Sengupta, a déclaré que le Parti communiste du Vietnam (PCV) est le véritable représentant du peuple vietnamien.

Un modèle installé dans la rue Diên Biên Phu, près du mausolée du Président Hô Chi Minh pour célébrer le XIIIe Congrès national du Parti. Photo: VNA

Interviewé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil du XIIIe Congrès national du PCV, il a salué le rôle du PCV dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans le processus d’édification, de développement et de défense nationaux.Selon le responsable, le PCV, fondé en 1930, a dirigé le peuple vietnamien à remporter des victoires successives contre les colonialistes français puis les impérialistes japonais et américains, dans la lutte héroïque et pleine de sacrifices pour l’indépendance du Nord et la libération du Sud et la réunification nationale en 1975, aboutissant à la fondation de la République socialiste du Vietnam.Il a souligné qu’au cours des 45 années de résistance contre les forces étrangères, le PCV a traversé de nombreuses périodes et est devenu le véritable représentant du peuple vietnamien.Le responsable a indiqué que toutes les réalisations du Vietnam d’aujourd’hui sont attribuables aux grandes contributions apportées par le PCV.Il a rappelé le Vie Congrès national du PCV en 1986 qui a pris des décisions importantes sur les réformes économiques et politiques, conduit le pays à adopter le modèle d’économie de marché à l’orientation socialiste en vue d’un développement intégral du pays.Depuis lors, le Vietnam a connu des développements spectaculaires en plus d’une décennie suivante, atteignant un taux de croissance du PIB à près de deux chiffres. Aujourd’hui, le Vietnam est l’un des plus importants marchés et centres de production ouverts au monde entier, a-t-il dit.Sengupta a loué le Vietnam pour ses réalisations enregistrées après le XIIe Congrès national du PCV en termes de modernisation industrielle et de développement agricole basé sur les sciences et les technologies avancées, de renforcement de la stabilité socio-politique, et de la consolidation de la défense et de la sécurité nationales.Dans le même temps, les cinq dernières années ont vu des succès dans la politique étrangère du Vietnam basée sur les principes d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement et de multilatéralisation des relations extérieures, contribuant à améliorer le prestige du Vietnam en tant que membre responsable de la communauté internationale, a-t-il ajouté.Qualifiant le XIIIe Congrès national du PCV du plus grand événement politique pour faire le bilan du XIIe Congrès national du PCV et élaborer des objectifs stratégiques futurs, il a espéré que les résultats du XIIIe Congrès national du PCV auront de larges répercussions sur le processus de développement du socialisme au Vietnam basé sur le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh. – VNA