L'hôtel Capella Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Capella, au cœur de Hanoï, est le représentant du Vietnam sélectionné par un journal américain dans la liste des 10 nouveaux hôtels les plus en vue du continent.Le New York Times vient de proposer aux visiteurs internationaux les 10 établissements d'hébergement nouveaux les plus en vue d'Asie. L'hôtel Capella, situé sur rue Le Phung Hieu, dans le district de Hoan Kiem, à Hanoï, figure dans cette liste.Le journal américain a écrit: "Dans une rue calme et bordée d'arbres de la capitale vietnamienne, à quelques pas de l’Opéra de Hanoï et du vieux quartier se trouve le Capella, à l'architecture de style opéra."L'hôtel dispose de 47 chambres, avec un prix par nuit à partir de 380 USD.Les autres noms mentionnés dans la liste sont Six Senses Bumthang (Bhoutan), TRIBE Phnom Penh Post Office Square (Cambodge), Moxy Shanghai Xuhui (Chine), Raffles Udaipur (Inde), Clan Hotel (Singapour), Josun Palace (Corée du Sud), Hoshino Complexe KAI Yufuin (Japon),…-CPV/VNA