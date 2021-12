Photo:CPV/BDT

Hanoï (VNA) - Selon le Vietnam Securities Depository (VSD), les investisseurs nationaux et étrangers ont ouvert 221.314 nouveaux comptes en novembre. Il s'agit d'un nouveau record de la bourse vietnamienne et ce chiffre est supérieur à 192.567- nombre total de nouveaux comptes en 2019.

C'est le 9e mois consécutif que le nombre de nouveaux comptes ouverts par les investisseurs nationaux est supérieur à 100.000 par mois et le premier mois que plus de 200.000 nouveaux comptes ont été ouverts...

Les données du Centre de dépôt montrent que les investisseurs ont ouvert 221 314 nouveaux comptes de négociation de titres en novembre. Il s'agit d'un nouveau record de la bourse vietnamienne et plus que ce qui a été réalisé au cours de toute l'année 2019 (192.567 comptes).

Plus précisément, en novembre, les investisseurs individuels nationaux ont ouvert 220.602 comptes, en hausse de 70% sur un mois. Les organisations nationales ont enregistré un record d'ouverture avec 215 nouveaux comptes.

De janvier à novembre, le marché a enregistré plus de 1,3 million de nouveaux comptes nationaux. Ce chiffre est supérieur au nombre total de nouveaux comptes ouverts durant quatre ans, en 2017, 2018, 2019 et 2020 (1,04 millions de comptes en 4 ans).

Fin novembre, le nombre total de comptes de titres d'investisseurs nationaux s'élevait à plus de 4 millions, soit environ 4,1% de la population. Cependant, ce taux reste bien inférieur à celui des pays développés de la région et loin de l'objectif d'atteindre 8 % de la population d'ici 2030.

En novembre, les investisseurs individuels étrangers ont ouvert 473 nouveaux comptes. Parallèlement, 24 nouveaux comptes ont été ouverts par les organisations étrangères.

La vague d'investisseurs individuels nationaux déversant de l'argent sur le marché boursier a aidé VN-Index à dépasser le pic de plus de 1.500 points avant d'être corrigé par crainte de la variante Omicron. Cependant, fin novembre, cet indice atteint encore plus de 1.478 points, toujours en hausse de 2,4% par rapport au mois précédent et de 34% par rapport au début de l'année. - CPV/VNA