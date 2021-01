Hanoi, 23 janvier (VNA) - Après un "creux" l’an passé, depuis le troisième trimestre 2020, la maîtrise de la pandémie de COVID-19 aidant, on constate une reprise de l'immobilier.

La zone Midtown à Phu My Hung, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Selon l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), le marché national de l'immobilier en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier recevra de nombreux signaux positifs en 2021. Plus précisément, l’année 2021 est la première année du plan de développement socio-économique 2021-2025, créant une forte impulsion pour relancer l'ensemble de l'économie.



Il est prévu qu'au premier trimestre, le gouvernement publiera des décrets guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur l'investissement de 2020, de la loi sur la construction (révisée) 2020 et perfectionnera les mécanismes politiques, créant les conditions d'un fort rebond marché immobilier en 2021 et les années suivantes.



À Hô Chi Minh-Ville, les nombreux projets clés de développement des transports et des infrastructures, qui font écho avec la demande croissante en logements, seront également un moteur.



Su Ngoc Khuong, directeur principal de Savills Vietnam, a déclaré que : "Les investisseurs devront avoir une stratégie commerciale efficace. L’objectif principal cette année est de toujours créer une source de produits propres pour accueillirl opportunités".



Lancer de nouveaux plans



Face à de nombreuses nouvelles perspectives, les entreprises immobilières ont commencé à planifier des "ventes". Récemment, à la mi-janvier, Phu My Hung a fait une première "révélation" sur ses projets.



2021 sera le moment du "sprint" avec le projet The Peak, dernier, composant de Midtown, plus grand complexe de ces dix dernières années. The Peak représente 13% du nombre total d'appartements et de boutiques du complexe.



Phu My Hung accélère également l'avancement des projets The Ascentia et The Antonia situés dans la région de Nam Viên. Ce sera une zone de villégiature luxueuse dotée d’une grande école et d’équipements complets entre les centres financier et commercial de Phu My Hung.



Actuellement, le centre financier de Phu My Hung compte plus de 20 immeubles de bureaux, centres commerciaux, de divertissement et hôtels haut de gamme en activité. Ce n'est pas seulement le cœur de la zone urbaine, c’est aussi le nouveau CBD (Central Business District), développé en parallèle avec le CBD existant (1er, 3e arrondissement) grâce à ses infrastructures aux normes internationales.



Il est prévu qu’au premier trimestre, dans le domaine du commerce international et des finances, deux projets seront mis en œuvre, dont un projet d'école et d'appartements dénommé Cardinal Court. Ce projet marquera une nouvelle phase de développement du marché immobilier à Phu My Hung. - CVN/VNA