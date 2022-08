Le projet Gateway de l'équipe de l'Université Hoa Sen basée à Ho Chi Minh-Ville a dépassé sept autres finalistes pour devenir l'un des trois meilleurs projets au Google Solution Challenge 2022

Le Google Solution Challenge 2022 a attiré 835 projets de candidats, étudiants et universitaires de nombreux pays du monde.

Parmi les 835 projets en compétition au concours, 74 provenaient d'Asie du Sud-Est, dont 16 du Vietnam.

Les quatre membres de l'équipe vietnamienne sont Nguyen Dang Khuong, Truong Hoang Duy, Nguyen Vo Dang Cao et Nguyen Manh Hung.

Les deux autres lauréats sont le projet Xtrinsic de l'Université de Fribourg en Allemagne et le projet Blossom de l'Université de Waterloo au Canada.

C'est la première fois qu'une équipe vietnamienne figure parmi les trois premiers gagnants du Google Solution Challenge, un concours annuel organisé par la communauté Google Developer Student Clubs (GDSC), avec le soutien du géant mondial de la technologie.

L'objectif global du concours est de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les communautés locales en utilisant un ou plusieurs produits de la plate-forme technologique de Google.

Le Solution Challenge de cette année demandait aux participants de résoudre un ou plusieurs des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment : éradication de la pauvreté et de la faim ; Bonne santé et bien-être; Éducation de qualité; Égalité entre les sexes; Eau propre et assainissement; Énergie propre et d'un coût abordable; Travail décent et croissance économique; entre autres.

En plus de se concentrer sur la recherche des solotions technologiques les plus avancées, Solution Challenge met également l'accent sur l'impact sur la société de ces solutions.

Chaque solution a été notée sur une échelle de 100 points et deux critères : l'impact (60%) et la technologie (40%).

Le projet de l’équipe vietnamienne, Gateway, est une solution technologique qui crée un système d'enregistrement numérique de COVID-19 utilisant l’Internet des objets en open source et qui s'associe à une application sur un appareil mobile et communique avec un système intégré via le protocole de connexion Bluetooth. Il utilise Angular, Firebase, Flutter, Google Cloud Platform, TensorFlow, Progressive Web Apps et connecte les utilisateurs avec un système d'enregistrement numérique COVID-19.

L'objectif principal du projet est de réduire la pression sur les agents de santé, les communautés et les entreprises dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, qui a commencé à frapper le Vietnam au début de 2020.

Le concours a donné l'occasion aux jeunes étudiants d'appliquer les technologies apprises pour résoudre des situations difficiles, tout en les encourageant à concrétiser des idées utiles pour bien être de la communauté.

"Gateway est une solution très utile qui pourrait être placée à l’entrée de tous les bâtiments et écoles, aidant à contrôler plus efficacement la pandémie de COVID-19 et à minimiser la contamination croisée", a partagé un membre de l'équipe vietnamienne.

En participant au Google Solution Challenge 2022, les membres de l’équipe vietnamienne étaient très heureux et ravis d'apprendre beaucoup plus de connaissances et d'expériences et de construire ensemble des produits à partir d'idées originales avec le désir d'aider la communauté à lutter contre l'épidémie de COVID-19.

Cette solution concerne trois ODD des Nations Unies : ODD 3 (Bonne santé et bien-être), ODD 11 (Villes et communautés durables) et ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Chaque membre des trois meilleures équipes a reçu un prix de 3.000 dollars et un certificat de Google. De plus, les trois meilleurs projets reçoivent également un soutien en termes de conseil, de développement ainsi que d'introduction sur le système média et le Google Developers Blog. Ce sont des supports décisifs qui aideront ensuite le projet à pouvoir disposer de ressources financières stables pour un futur développement. -VietnamPlus