Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Ces derniers temps, via son projet LinkSME, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a considérablement soutenu le gouvernement vietnamien dans la recherche, l'examen et la vulgarisation des mécanismes visant à améliorer le climat des affaires, renforçant ainsi la compétitivité des PME nationales.Selon Aler Grubbs, directrice de l'USAID au Vietnam, cette agence est un partenaire engagé dans les efforts du pays pour relever ses principaux défis en matière de gouvernance économique, de compétitivité du secteur privé et de préparation de la main-d'œuvre à l'économie numérique. Les réalisations que les deux parties ont obtenues ensemble grâce au partenariat sur le projet USAID LinkSME serviront de base pour renforcer les capacités des PME vietnamiennes, faciliter le commerce et augmenter des liens pour de nouveaux succès à l'avenir. USAID LinkSME soutient les efforts du Bureau du gouvernement, du ministère du Plan et de l’Investissement, et des divers partenaires pour améliorer l'environnement propice aux affaires, simplifier des formalités et réduire les formalités administratives. Ces efforts permettent aux entreprises d'économiser du temps et des coûts de mise en conformité, tout en facilitant leur participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales, à la transformation numérique et à l'accès au financement.En outre, le projet et ses organisations partenaires aident les PME à améliorer leurs techniques de fabrication, à accéder au financement et à poursuivre leur transformation numérique. Cette assistance est offerte en étroite coordination avec le ministère du Plan et de l'Investissement.Le projet a soutenu plus de 70 études avec des recommandations et des lignes directrices pour améliorer la mise en œuvre d'un programme gouvernemental de réduction et de simplification des réglementations liées aux entreprises au cours de la période 2020-2025, conduisant à la réduction et à la simplification de 2.392 réglementations liées aux entreprises dans 194 documents juridiques.Le projet a mené des pré-évaluations et des sélections pour 180 PME, des évaluations complètes pour 11 PME et fourni une assistance technique intensive à 41 entreprises pour connecter les opportunités d’affaires.Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, a déclaré que le projet posera des bases solides pour aider les PME et les organisations à améliorer leurs capacités, à renforcer le commerce et à obtenir de nouveaux succès.-VNA