Un numéro artistique lors du programme. Photo : VNA

Hanoï, 29 août (VNA) - Le journal Dai bieu nhan dan (Députés du peuple) a organisé le 29 août à Hanoï un programme artistique spécial pour célébrer le 78e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).L'événement a été honnoré par la présence, entre autres, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, l'ancien président de l'AN Nguyen Sinh Hung, et d'autres dirigeants.Dans son discours d'ouverture, la rédactrice en chef du journal Dai bieu nhan dan, Pham Thi Thanh Huyen, a souligné le succès de la Révolution d'août en 1945 et la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, est un grand un tournant, une étape brillante dans l'histoire de la nation, faisant entrer le pays dans une nouvelle ère - l'ère de l'indépendance nationale associée au socialisme.Le programme artistique a rappelé l'esprit d'années inoubliables avec des chansons et des œuvres musicales faisant l'éloge du pays, du Parti et du président Hô Chi Minh et honorant les grandes victoires du peuple vietnamien.Il vise à susciter l'esprit de solidarité de toute la nation, à nourrir le patriotisme et à renforcer la confiance du peuple dans la direction du Parti et de l'État pour construire un Vietnam prospère, a-t-elle souligné.- VNA