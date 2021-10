Le professeur et académicien Chau Van Minh, président de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Vladimir Goshin a remis le 15 octobre la médaille d'argent de l'Académie nationale des sciences de Biélorussie au professeur et académicien Chau Van Minh, président de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine scientifique.

Selon l'ambassadeur Vladimir Goshin, cette distinction témoigne de la haute appréciation de l'Académie nationale des sciences de Biélorussie pour les succès dans la recherche scientifique de ce professeur en particulier et de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam en général.

En tant que président de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, le professeur et académicien Chau Van Minh a promu la coopération scientifique et technologique avec la Biélorussie et l'Académie nationale des sciences de Biélorussie.

S'exprimant lors de la cérémonie, le professeur et académicien Chau Van Minh a remercié l'Académie nationale des sciences de Biélorussie pour avoir toujours soutenu les relations de coopération avec l'Académie des sciences et technologies du Vietnam pour que les scientifiques des deux parties réalisent avec succès de nombreux projets de recherche.

Il a espéré que les deux académies multiplieraient des activités de coopération dont des projets de recherche et de formation communs, contribuant activement à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays. – VNA