Le professeur Gu Yuanyang et son épouse lors de la cérémonie de célébration de la Fête nationale vietnamienne à Pékin, en Chine. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - Malgré les graves impacts du COVID-19, le Vietnam est devenu un « point brillant » en termes de croissance économique, selon le professeur chinois Gu Yuanyang.



Lors d’une interview accordée au correspondant du journal vietnamien « Nhân Dân » (Peuple) à Pékin, l’économiste chinois a indiqué que le Vietnam avait défini une politique de prévention et de contrôle de l’épidémie adaptée à la situation, bien géré le problème de réponse au COVID-19 et du développement socio-économique.



Appréciant la forte reprise et les perspectives de développement du Vietnam, le professeur Gu Yuanyang a rappelé que les organisations internationales prévoyaient une croissance d'environ 6% de l'économie vietnamienne en 2022.



Le Vietnam dispose d'une base solide pour un développement rapide et durable, a-t-il affirmé, insistant sur les réalisations historiques du pays en plus de 35 ans de Renouveau, sa persévérance dans la direction du Parti et la voie vers le socialisme, ses efforts de renforcer l’intégration international et, de développer l’économie numérique…-VNA