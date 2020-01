Hanoï (VNA) - Les Philippines ont confirmé jeudi 30 janvier son premier cas d’infection par le nouveau coronavirus (2019-nCoV).Selon le ministre philippine de la Santé, Francisco Duque III, il s’agit d’une femme de 38 ans qui s'est rendue aux Philippines depuis Wuhan, en Chine, le 21 janvier. La patiente est actuellement mise en quarantaine dans un hôpital, mais ne présente plus de symptômes.Le même jour, l’Inde a également déclaré son premier cas.La Malaisie a également signalé un nouveau cas le 30 janvier, portant le total à huit.Les autorités chinoises ont annoncé jeudi que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale avait fortement augmenté avec désormais 170 morts et plus de 7.700 cas de contamination.-VNA