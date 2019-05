Hanoi, 29 mai (VNBA) - L'Institut australien pour la politique internationale Lowy a publié le 28 mai son dernier classement des puissances asiatiques.

Le Vietnam arrive à la 13e place des 25 pays et régions sondés, soit une place de plus par rapport à 2018.

Les États-Unis occupent la première place, avant la Chine, le Japon, l’Inde, et la Russie.

D’après Lowy, le Vietnam, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande sont les trois pays qui ont le plus progressé. Dans le cas du Vietnam, Lowy salue la mise en œuvre de ses plans stratégiques et économiques, son adhésion à l'Accord de partenariat global et progressiste transpacifique (CPTPP) et la capacité du pays à fournir une main d’œuvre qualifiée pour l’économie de demain. - VOV/VNA