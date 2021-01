Le photojournaliste américano-vietnamien Nick Ut reçoit le 13 janvier la National Medal of Arts. Photo: La page Twitter de Nick Ut

Washington (VNA) - Le photojournaliste américano-vietnamien Nick Ut a reçu le 13 janvier (heare locale) à la Maison Blanche aux États-Unis des mains du président Donald Trump la médaille nationale des arts (National Medal of Arts) de l'Administration américainne pour son travail pendant la guerre du Vietnam.

Nick Ut (nom de naissance Huynh Cong Ut), est né le 29 mars 1951 dans la province de Long An (Sud). Il travaillait comme photojournaliste représentant de l'agence de presse AP au Vietnam au cours des années 1960.

La photo « La petite fille au napalm »

Nick Ut est surtout connu pour la photographie « La petite fille au napalm », prise le 8 juin 1972, qui a capturé une fillette et des autres enfants terrifiés courant sur une route près du district de Trang Bang dans la province sud-est de Tay Ninh après qu'une bombe au napalm ait été largué sur leur village.

La photo a remporté le prix Pulitzer en 1973 et est classée par l'Université Columbia parmi les 100 photos les plus influentes du 20e siècle.

La National Medal of Arts est une distinction et un titre américain, créé en 1983 pour honorer les artistes et les mécènes. Chaque année, les récipiendaires sont sélectionnés par le National Endowment for the Arts (NEA), et la médaille leur est solennellement remise par le président des États-Unis. C'est la plus haute récompense remise à un artiste par le gouvernement au nom du peuple des États-Unis. -VNA