Hanoi (VNA) – Le Président Hô Chi Minh a toujours voulu que le Parti soit un modèle de vertu et de transparence. Son testament, qui depuis 50 ans sert de fil rouge au Parti communiste du Vietnam, est sans équivoque sur ce point.

Source: VOV



De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours insisté sur le comportement éthique des membres du Parti. Dans son testament, il nous rappelle qu’en tant que parti au pouvoir, le Parti communiste vietnamien se doit d’incarner la moralité révolutionnaire. Quant à ses membres, ils doivent faire preuve d’intégrité et de droiture, et être entièrement dévoués à la cause publique, dit-il.

Un fil rouge…

Dans son testament, le grand dirigeant donne trois grandes missions aux membres du Parti: instaurer un climat de solidarité, créer les conditions d’un débat réellement démocratique et se livrer régulièrement à ses séances de critique et d’autocritique afin de lutter contre la dégénérescence idéologique et morale qui menace tout un chacun.

«50 ans se sont écoulés, mais ses recommandations restent toujours d’actualité», constate Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh. «En l’appelant à faire preuve de dévouement à l’égard du peuple et à ne jamais se relâcher sur le plan politique comme sur le plan éthique, le Président Hô Chi Minh a voulu faire du parti un instrument politique puissant, capable de maintenir le cap, quelle que soit la conjoncture…»

…à suivre

Les directives morales laissées par le Président Hô Chi Minh ne sont pas restée lettre morte, loin s’en faut. De nombreuses résolutions, prises par le comité central ont permis que soient édictées certaines règles éthiques destinées à encadrer la conduite des membres du Parti. Certains d’entre eux, coupables de dégénérescence idéologique et morale, ont d’ailleurs été énergiquement remis dans le droit chemin.

Comme le fait très justement remarquer le professeur Hoàng Chi Bao, ancien membre du Conseil central de théorie, le Parti doit être proche de la population et veiller à son bonheur et à sa prospérité; ses membres doivent quant à eux faire preuve de dévouement et d’un sens accru des responsabilités.

«Il faut améliorer le niveau de vie de la population, élever son niveau d’instruction et veiller à ce que ses droits soient garantis», nous dit-il. «Agir dans l’intérêt du peuple, c’est gagner sa confiance. Le Président Hô Chi Minh l’avait parfaitement compris. Ne disait-il pas que le succès de la révolution était dû au soutien du peuple? Cette leçon garde toute son actualité.»

«Le Parti accompagne le peuple», «Responsable et discipliné comme un soldat de l’Oncle Hô», «S’inspirer des belles qualités du Président Hô Chi Minh»... Ces 50 dernières années, de nombreux mouvements d’émulation ont été lancés dans tout le pays pour donner corps aux dernières volontés du Président Hô Chi Minh. Et les résultats ne se sont pas faits attendre. Ceux des membres du Parti qui s’étaient laissé aller à des penchants subversifs se sont rapidement ressaisis et la moralité révolutionnaire a repris ses droits. – VOV/VNA