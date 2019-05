Le navire de guerre vietnamien 016-Quang Trung. Photo: zing.vn



Singapour (VNA) - Le 8 mai, le navire de guerre 016-Quang Trung a quitté le port militaire de Cam Ranh pour se rendre à Singapour où il participera à un exercice militaire dans le cadre de la conférence élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+) sur la sécurité maritime et à l'exposition asiatique sur la défense maritime IMDEX 2019.

Pendant son séjour, le navire, avec à son bord 137 officiers et marins, participera à un exercice de sécurité maritime comprenant des décollages et atterrissages d’hélicoptères sur des navires étrangers et le partage d'informations sur une cible présumée en mer.



La participation du navire 016-Quang Trung à ces événements témoigne de la politique extérieure et de l'intégration internationale proactive du Parti et de l'État vietnamiens. Elle concrétise les accords signés entre les dirigeants de la défense des pays membres de l'ADMM+, tout en affirmant la responsabilité de la Marine vietnamienne en tant que membre de la réunion des commandants navals de l'ASEAN (ANCM).



L'envoi du navire de guerre 016-Quang Trung illustre également le soutien du ministère de la Défense et de la Marine du Vietnam pour leurs homologues singapouriens dans l'organisation d'événements internationaux, contribuant à consolider l'amitié et la coopération avec les forces navales des pays de l'ASEAN.



L'ADMM+ est formée par les pays membres de l'ASEAN et huit partenaires de dialogue que sont l'Australie, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, la Russie et les États-Unis. –VNA