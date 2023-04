Photo : VNA

Hanoï (VNA) - "Les couleurs des cultures des groupes ethniques vietnamiens" constituent le thème principal des activités qui se dérouleront au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Son Tay, à Hanoï du mois d’avril jusqu’au 3 mai.En particulier, les activités du 14 au 19 avril visent à honorer la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (19 avril), celles du 29 avril au 3 mai, à commémorer les rois fondateurs Hung du pays (10e jours du 3e mois lunaire) et à marquer la Journée de la réunification nationale (30 avril).A cette occasion, le comité d’organisation reconstituera un espace culturel mettant en vedette les cultures des groupes ethniques des régions Nord-Ouest et Nord-Est avec comme point culminant des marchés de montagne où les visiteurs pourront non seulement déguster des plats typiques de chaque localité, mais aussi assister à des spectacles artistiques et jouer à des jeux folkloriques.Toujours en avril, plusieurs localités présenteront leurs espaces culturels et touristiques au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. La province de Thai Nguyen recréera le rituel de culte des pratiques du "then" de l'ethnie Tay ; des représentations de l’instrument "Tinh" et du chant "then".Le groupe ethnique M'nong de la province de Dak Nong (sur les Hauts Plateaux du Centre) reconstituera le mariage traditionnelle et présentera des métiers artisanaux, des gongs...Une cérémonie d'érection du mât « neu » sera organisée par l'ethnie Co Tu de la province de Thua Thien-Hue (Centre). Il s'agit d'une activité importante généralement menée par les habitants de Co Tu lors de leurs fêtes traditionnelles.Les visiteurs auront également l’occasion d'assister à des spectacles interprétés par des groupes ethniques des Hauts Plateaux du Centre tels que Co Tu, Ta Oi, Xo Dang, Gia Rai, Raglai et E De. -VNA