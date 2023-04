Hanoï, 21 avril (VNA) - Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, a exprimé sa profonde impression sur la croissance économique du Vietnam ainsi que sur la façon dont le pays a amélioré le niveau de vie de la population, lors de sa visite dans la nation d'Asie du Sud-Est du 16 au 20 avril.

Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell. Photo : VNA

Dans une interview accordée à la presse, le ministre a noté qu'il y a eu "une merveilleuse relation entre l'Australie et le Vietnam au cours des 50 dernières années" et que l'Australie veut travailler avec le Vietnam pour poursuivre l'amélioration du niveau de vie afin que le Vietnam puisse atteindre l'objectif d’être un pays pleinement développé d'ici 2045."Il existe de nombreuses façons pour l'Australie et le Vietnam de travailler ensemble", a-t-il déclaré, suggérant que les deux pays coopèrent dans les domaines de l'éducation, du tourisme, des mines, de l'hydrogène et en particulier de la transition énergétique.En ce qui concerne le commerce bilatéral, Farrell a déclaré qu'il est motivé par les accords de libre-échange (ALE), notamment l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)."Nous pensons que les normes très élevées auxquelles le Vietnam s'est engagé continueront d'assurer une relation commerciale solide, robuste et prospère entre l'Australie et le Vietnam. Nous travaillons également très étroitement avec le Vietnam sur le cadre économique indo-pacifique. Et cela nous donne l'opportunité de conclure conjointement un accord avec de nombreux autres pays de cette région », a déclaré le ministre australien.