Hanoï (VNA) - L’hôpital K a organisé la cérémonie de lancement de la campagne d’envoi de messages de soutien aux patients atteints de cancer.



Lors de la cérémonie, le professeur Tran Van Thuan, directeur de l'hôpital K, a fait savoir que ces neuf derniers mois, l'hôpital avait mobilisé près de 14 milliards de dongs en espèces de 755 organisations et individus pour venir en aide à 33.694 patients en situation difficile.



Afin de mobiliser davantage de ressources sociales, le Fonds "Avenir brillant" et l’hôpital K ont organisé la campagne de messages de soutien aux patients pauvres.



Le programme intitulé "Un message - Des millions de mots d'amour envoyés aux patients cancéreux" se tient du 25 septembre au 23 novembre 2019. Chaque message, avec texto "UT", envoyé au 1406, permettra de reverser 15.000 dongs au Fonds "Avenir brillant".

Les médecins envoient des messages de soutien aux patients cancéreux. Photo:Vietnamnet

Le cancer est une préoccupation majeure au Vietnam. Cette maladie laisse un lourd fardeau sur toute la société, car les patients doivent non seulement suivre un traitement long mais aussi faire face à des dépenses élevées.D’après le professeur Tran Van Thuan, 70% des cancéreux viennent se faire examiner et soigner à un stade avancé. De nombreux patients se trouvent dans une situation difficile, en particulier ceux n’ayant pas d'assurance maladie. Certaines doivent même abandonner le traitement.Selon l’Observatoire mondial du cancer (GCO), chaque année, le cancer tue environ 8,2 millions de personnes et 14,1 millions de nouveaux cas sont découverts. Environ 65% des patients vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Le Vietnam, qui compte plus de 300.000 patients luttant contre le cancer chaque année, est l’un des pays où la prévalence de cette maladie est la plus élevée.-CPV/VNA