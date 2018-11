Samdech Heng Samrin, président de l’Assemblée nationale du Cambodge et président d’honneur du Parti du peuple cambodgien (PPC). Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Un mémoire du président de l’Assemblée nationale du Cambodge Heng Samrin intitulé "The People’s Struggle : Cambodia Reborn" (La lutte du peuple : le Cambodge renaît), a vu le jour le 26 novembre, à l’occasion du 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier1979).

Organisé par l’Assemblée nationale du Cambodge, l’événement a vu la participation d’une centaine de députés, sénateurs, officiels du gouvernement cambodgien, jeunes délégués ainsi que des médias nationaux et étrangers.

Le livre, de 148 pages, décrit en détail la vie de Samdech Heng Samrin âgé de 84 ans, la lutte pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot, la reconstruction du pays après la guerre, l’élaboration de la nouvelle constitution et le développement national.

Le livre dévoile la vérité historique aux nouvelles et futures générations, aux lecteurs et aux chercheurs, leur permettant de mieux comprendre la lutte, les sacrifices ainsi que les contributions d’un patriote, mais aussi d’un excellent dirigeant, dans le renversement du régime de Pol Pot et la reconstruction du pays ces 40 années dernières.

"Ce livre a pour objectif de rendre hommage à tous les Cambodgiens qui se sont sacrifiés pour la libération et la défense du pays", a écrit Samdech Heng Samrin au début de son mémoire.



Dans son livre, Samdech Heng Samrin a souligné qu'après sa séparation de Pol Pot, il avait cherché à contacter avec la partie vietnamienne afin d'obtenir l'aide de ce pays, notamment en ouvrant la frontière, se coordonnant avec les volontaires vietnamiens, dans le seul but de renverser le régime de Pol Pot, d'aider le peuple cambodgien à échapper au génocide.

L’œuvre présente également des activités extérieures de Samdech Heng Samrin, président de l’Assemblée nationale du Cambodge et président d’honneur du Parti du peuple cambodgien (PPC), avec des images sur ses visites officielles et ses rencontres avec des dirigeants vietnamiens.

Publié par la compagnie EDM Books, basée à Singapour, ce mémoire sera diffusé au Cambodge et aux Etats-Unis, puis sur Amazon début 2019. -VNA