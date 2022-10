Phnom Penh (VNA) – Le membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Vo Van Thuong a souligné mercredi 19 octobre à Phnom Penh, au Cambodge, les relations spéciales, de voisinage et d’attachement florissantes et sans cesse approfondies.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam au Cambodge. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam dans le cadre de sa visite officielle du 17 au 19 octobre au Cambodge, il a informé des bons résultats des entrevues avec les dirigeants cambodgiens.Le membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV a eu des entrevues avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, le président honoraire du PPC et président de l’Assemblée nationale Heng Samrin.Il a également rencontré la vice-présidente du PPC, vice-Première ministre et présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses et présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, Men Sam An, et d’autres dirigeants cambodgiens.Lors des rencontres, les deux parties ont souligné l’importance et la nécessité de donner la priorité au renforcement et au développement des relations bilatérales selon la devise de “bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme”.Les deux pays se sont bien coordonnés pour organiser les célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”.Les dirigeants cambodgiens se sont réjouis du développement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme entre les deux pays, ont exprimé leur gratitude profonde au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens pour leur solidarité et leur aide au Cambodge, y compris le soutien pour libérer le peuple cambodgien du fléau génocidaire.Ils ont affirmé oeuvrer avec le Vietnam pour protéger, préserver, cultiver et transmettre ces belles relations aux générations futures, souligné l’importance des liens entre le PCV et le PPC.Les dirigeants cambodgiens ont convenu des orientations pour le développement des liens entre les deux partis et les deux pays ainsi que des relations entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam et leurs trois partis au pouvoir, entre leurs organisations de masse et de la jeunesse.Plus tôt, le membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV a rencontré des représentants d’entreprises vietnamiennes au Cambodge. – VNA