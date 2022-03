Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Tuân Anh, a discuté jeudi 10 mars à Hanoi avec une délégation de la Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC) des relations d’investissement et d’affaires entre les deux pays.

Le membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh (droite) avec la délégation de l’USABC. Photo : VNA

Les deux parties se sont échangées sur les recommandations et propositions de coopération entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans les domaines d’intérêt des entreprises américaines, dont la santé, les énergies renouvelables, les services financiers, l’économie numérique, la science et la technologie, le soutien à la relance et au développement des entreprises après l’épidémie de Covid-19.

Trân Tuân Anh a salué le développement sans cesse approfondi et substantiel du partenariat intégral bilatéral, affirmant la politique récurrente du Parti et de l’État vietnamien, qui considèrent toujours les États-Unis comme l’un des partenaires de premier rang.

Le responsable a hautement apprécié l’aide précieuse du gouvernement américain et des entreprises américaines au Vietnam pour surmonter les défis liés au Covid-19, les contributions des entreprises américaines à la transformation et à la croissance de l’économie vietnamienne.

Notant une coopération fructueuse entre les entreprises des deux pays, il a exhorté les entreprises américaines à renforcer leur présence au Vietnam, contribuant à faire du pays une plaque tournante de la chaîne de valeur régionale et mondiale.

Le Vietnam continuera d’améliorer son cadre politique, d’améliorer l’environnement des affaires, de promouvoir le développement des relations avec les États-Unis et veut dialoguer avec les entreprises américaines sur les questions concernant la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, a-t-il indiqué.

La délégation l’USABC a fait part de son impression sur la volonté du Vietnam de relancer et de développer son économie dans la nouvelle normalité, s’engageant à accompagner et à collaborer avec le Vietnam, poussant le partenariat intégral en général, et la coopération économique, commerciale et d’investissement plus efficace entre les deux pays en particulier conformément à leurs souhaits et intérêts. – VNA