Le fameux Wat Xieng Thong de Luang Prabang (Photo: laotiantimes.com)

Vientiane, 20 mars (VNA) - Le célèbre magazine américain a qualifié Luang Prabang du Laos de "paradis caché" et l'a recommandé comme l'un des 50 plus grands endroits du monde en 2023.Selon le magazine, Luang Prabang et Phuket et la région de l'Isan en Thaïlande sont les trois seuls endroits d'Asie du Sud-Est de la liste.Les cascades turquoise, les temples bouddhistes et les excursions en bateau au coucher du soleil sur le Mékong ne sont que quelques-uns des points forts de Luang Prabang. Malgré son emplacement éloigné dans les montagnes jungled du Laos, l'ancienne capitale royale n'est pas seulement pour les routards, a-t-il déclaré.La ville compte de luxueux hôtels-boutiques, certains, comme Amantaka et Sofitel Luang Prabang, sont logés dans des bâtiments coloniaux français historiques.Plus tôt, National Geographic, CNN, Wanderlust et Traveler of Australia ont également classé le Laos comme l'une des destinations touristiques attrayantes en 2023.- VNA