Hanoi (VNA) – Le journal Nhân Dân (Le Peuple), en coordination avec la maison d’édition Politique nationale-Vérité, a publié en décembre 2017, l’ouvrage en deux volumes de 1.500 pages intitulé «Avançons résolument sur le chemin du Renouveau», une compilation d’articles, de discours, d’interventions, et d’interviews du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, présentés dans le journal Nhân Dân de 2011 à 2017.

Livre du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong intitulé «Avançons résolument sur le chemin du Renouveau». Photo : NDEL



L’ouvrage a mis l’accent sur les questions liées au renforcement du processus de renouveau à orientation socialiste ; la construction et le remodelage du Parti ; l’accroissement de l’efficacité et de l’efficience de l’ensemble du système politique, en mettant en jeu la grande solidarité de toute la nation ; l’intégration et la coopération internationales proactives et actives ; et la réalisation de l’objectif de construire une société prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Les articles et les discours expriment les idées directrices, les préoccupations et le sens des responsabilités du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur les questions importantes du pays et du Parti, avec une profonde valeur théorique et pratique.

Immédiatement après sa sortie, l’ouvrage a été bien accueilli par les membres du Parti et les habitants de toutes les couches sociales et a été présenté et exposé lors de nombreux événements nationaux et internationaux.

Lors de la 29e Foire internationale du livre de La Havane, tenue en février 2020, des représentants de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste cubain (PCC), de la Commission d’idéologie du Comité central du PCC et du ministère cubain de la Culture ont proposé que le Vietnam cède ses droits d’auteur et traduise en espagnol, en publiant et en présentant cet ouvrage aux amis cubains.

En réponse à cette proposition, à partir de la fin de 2020, avec l’approbation du secrétaire général du PCV et de la Commission de sensibilisation et d’éducation

du Comité central du PCV, la maison d’édition Politique nationale-Vérité a organisé d’urgence la traduction, la relecture, l’édition et la publication de l’ouvrage en espagnol en décembre 2021.

La publication de l’ouvrage a une signification à la fois politique et historique et doit être considérée comme l’un des produits pratiques de la réalisation du projet de développement des relations entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine pour la période 2017-2021.

L’ouvrage devrait aider les lecteurs de Cuba en particulier et d’Amérique latine en général à mieux comprendre la politique et l’orientation du renouveau et du développement du Vietnam, contribuant à la consolidation et au resserrement des relations d’amitié entre le Vietnam et Cuba, et le Vietnam et les pays d’Amérique latine, qui ont été tissées et entretenues par des générations de dirigeants de Partis et d’États des deux côtés. – VNA