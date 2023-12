A la porte-frontière du pont Bac Luan II. Photo d’illustration : VNA

Pékin (VNA) - Évaluant les réalisations dans les relations Vietnam-Chine depuis la visite en Chine en 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, Wei Wei, chef du département vietnamien de la station de radio-télévision centrale de Chine, a estimé que les perceptions communes des dirigeants des deux pays avaient été pleinement mises en œuvre au cours de l'année écoulée.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), il a souligné que le secrétaire général Nguyen Phu Trong avait été le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), à l'invitation du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping.



Wei Wei a ensuite rappelé la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en juin et la participation du président Vo Van Thuong en octobre au 3e Forum de la "Ceinture et la Route" pour la coopération internationale en Chine, ainsi que les visites de niveau ministériel dans différents secteurs, et la coopération bilatérale dans le développement d’infrastructures, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption...



Concernant la coopération économique, le journaliste chinois a déclaré que le Vietnam et la Chine coopéraient étroitement dans ce domaine. Actuellement, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam. Ce dernier est le sixième partenaire commercial de la Chine et le premier parmi les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Wei Wei a déclaré que les perspectives de coopération entre les deux parties étaient vastes. Accélérer la connectivité des initiatives de développement régional, promouvoir la coopération dans des domaines tels que le commerce électronique, etc., seront les prochains axes de coopération.-VNA