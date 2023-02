Un numéro artistique saluant le 93e anniversaire de la fondation du PCV. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le journal lao Pasaxon (Peuple) a solennellement publié le 3 février un article louant les réalisations et succès du Parti communiste du Vietnam (PCV), à l'occasion du 93e anniversaire de sa fondation.

Selon l'article, durant 93 ans sous la direction du PCV, de pays pauvre et arriéré, le Vietnam est devenu un pays en voie de développement à revenu intermédiaire. Le rôle, la position et le prestige du Vietnam sont de plus en plus rehaussés sur la scène internationale.

L’auteur a cité des propos du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong, qui avait déclaré que le Vietnam n'avait jamais eu aussi tant de potentiels comme aujourd'hui et n'avait jamais connu une position et un prestige international aussi importants qu'aujourd'hui.

Dans l'ambiance de célébration du 93e anniversaire de la fondation du PCV et d'accueil du printemps, le peuple vietnamien entre dans une nouvelle année qui promet de nouvelles réalisations, a conclu l'article. -VNA