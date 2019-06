L'observatoire Sky Walk au sommet du Lotte Center, à Hanoï. Photo: ANTD

Hanoï (VNA) - Le quotidien britannique The Guardian a sélectionné l'observatoire Sky Walk au sommet du Lotte Center, à Hanoï, en tant qu’un des premiers endroits au monde pour contempler paysages vus du ciel.En se basant sur les commentaires des lecteurs, The Guardian recommande aux visiteurs de se rendre à Hanoï et de visiter l’observatoire située au sommet du Lotte Center, sis au 54, rue Lieu Giai, Ba Dinh, l'un des trois gratte-ciels du Vietnam.Les touristes devront payer 8 £, soit 10 $ pour un billet. Environ 50 secondes plus tard, ils seront au 65ème étage. "L'une des originalités de l'observatoire Sky Walk, ce sont les deux sols vitrés qui dépassent de chaque côté de l'immeuble".Une caméra fixe sera installée au plafond de l'un des skywalks, permettant aux visiteurs de se prendre en photo tout en regardant la ville en dessous. L'observatoire est ouvert de 9h à 24h tous les jours et vend des billets jusqu'à 23h.Toujours selon The Guardian, le nombre de touristes à Hanoï est en plein essor. La capitale vietnamienne a accueilli 5,74 millions de visiteurs étrangers en 2018, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente.En outre, parmi les endroits idéaux pour la contemplation de paysages vus du ciel figurent aussi le fort Nahargarh (Inde); la galerie d'art Whitney (Meatpacking, Etats-Unis); le sommet Lion Head Mountain (Cape Town, Afrique du Sud); le mont Artxand, qui offre aux touristes une vue splendide sur toute la ville espagnole de Bilbao.En 2018, TripAdvisor, le plus grand site Web de voyages au monde, avait également classé Hanoï parmi les 15 meilleures destinations au monde. -CPV/VNA