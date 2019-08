Thua Thien-Hue (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Hue (Centre), Phan Ngoc Tho, vient d'avoir une séance de travail avec le directeur de l'Agence de promotion de l'investissement de la ville sud-coréenne de Busan (BEPA), Kisk Park, en visite pour rechercher des opportunités d'investissement et de développement dans cette localité du Centre.

Lang Co à Thua Thien-Hue. Photo: VNA



Selon Kisk Park, après avoir étudié les potentiels et politiques d’attraction des investissements de Thua Thien-Hue, la BEPA souhaite coopérer avec la province afin de développer de grands projets.

Ainsi, la partie sud-coréenne a proposé d’investir dans la zone économique de Chan May - Lang Co, notamment dans des centrales hydroélectriques d’une capacité de 200 MW et un port servant au transport de matières premières pour les centrales électriques et les activités de commerce extérieur.



En outre, elle souhaite investir dans les infrastructures et l’industrie, conformément à la politique d'attraction des investissements de Thua Thien Hue dans la zone économique de Chan May - Lang Co.



Le président du Comité populaire provincial, Phan Ngoc Tho, a assuré que Thua Thien-Hue créerait les meilleures conditions pour la BEPA ainsi que pour les investisseurs sud-coréens. -CPV/VNA