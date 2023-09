Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Après près de 15 ans de fonctionnement, la raffinerie de Dung Quat a récemment entamé une nouvelle phase de développement avec un investissement d'un milliard de dollars, afin d'améliorer sa compétitivité et d'augmenter ses recettes budgétaires annuelles.



En mai 2023, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé une décision approuvant l'ajustement de la politique d'investissement du projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de Dung Quat de la compagnie Binh Son (BSR). Le projet vise à moderniser la raffinerie de Dung Quat et augmenter sa capacité de traitement, passant de 148.000 barils/jour à 171.000 barils/jour, et à répondre aux normes EURO 5 et aux normes environnementales.



Le coût total du projet s'élève à environ 31.235 milliards de dôngs, soit 1,257 milliards de dollars. Il sera mis en œuvre sous forme de contrat EPC (Engineering Procurement Construction - Ingénierie, approvisionnement et construction) pendant 37 mois. Le projet devrait être opérationnel au premier trimestre 2028.



Début 2023, lors d’une séance de travail avec BSR, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé au Groupe pétrolier et gazier du Vietnam de promouvoir les résultats d'exploitation de la raffinerie et de tirer des leçons afin de mettre en œuvre rapidement ce projet.



Dans son message adressé aux actionnaires en 2023, le conseil d'administration de BSR a souligné sa détermination de maintenir sa position de leader national dans l'industrie du raffinage du pétrole et de la pétrochimie, avec une production répondant à plus de 30% de la demande nationale de pétrole.



Le projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de Dung Quat devrait contribuer au développement socio-économique du pays, en particulier du Centre, et à attirer davantage d'investisseurs dans ce domaine.



Répondant à un correspondant du magazine Dau Tu Tai chinh (Investment Financial Magazine), Nguyen Van Hoi, président du conseil d'administration de BSR, a déclaré que l'agrandissement de l'usine était une condition obligatoire pour garantir un fonctionnement efficace.



Selon Nguyen Van Hoi, une fois le projet achevé et mis en service, les recettes budgétaires de l'État de la raffinerie devraient augmenter d'environ 1,361 milliards de dông par an (55,7 millions de dollars), en fonction des fluctuations des marchés nationaux et mondiaux.



Le projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de Dung Quat est une stratégie de développement urgente de BSR pour respecter la tendance à utiliser des carburants plus propres, protéger l'environnement et se conformer aux normes d'émission de gaz du gouvernement. Il permettra également à BSR de maintenir sa compétitivité sur le marché et de contribuer à la sécurité énergétique nationale et au développement socio-économique de la province de Quang Ngai et du Centre.



À plus long terme, BSR a l'ambition de devenir un leader régional et de se tailler une position internationale dans le domaine de l'énergie et du raffinage pétrochimique, contribuant ainsi au développement de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam, a-t-il affirmé. -VNA