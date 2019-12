L’hôtel Myst Dong Khoi, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: tomqast

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’hôtel Myst Dong Khoi a été sélectionné par le New York Times comme lieu de séjour pour voyager à Ho Chi Minh-Ville.



Selon le New York Times, "situé en plein cœur du centre financier et commercial animé de la ville, Myst Dong Khoi, composé de 108 chambres avec son design unique dans un style Indochine minimaliste et luxueux, est devenu un +oasis mystérieux+ apprécié par de nombreux touristes nationaux et étrangers".



L'article, intitulé "Where to Stay, and Where to Eat Noodle Soup, in Ho Chi Minh City" (Où se loger et où manger du phở à Ho Chi Minh-Ville), a présenté 12 destinations à visiter dans la mégapole du Sud. En plus du Myst Dong Khoi, New York Times a mentionné d'autres hôtels célèbres, quelques délicieux restaurants et des lieux de divertissement tels que le parc Suoi Tien, Saïgon Tan Thoi, le musée des femmes du Sud… -CPV/VNA