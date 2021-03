La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh remet le 30 mars à Hô Chi Minh-Ville l’Ordre du Travail de deuxième classe au groupe australien Norfolk. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a remis le 30 mars à Hô Chi Minh-Ville l’Ordre du Travail de deuxième classe au groupe australien Norfolk, à l’occasion de son 30e anniversaire.

Elle fut l’une des premières entreprises à capitaux étrangers à rejoindre des coentreprises et à investir dans les domaines de l'hôtellerie-restauration et du logement haut de gamme à Hô Chi Minh Ville et dans le district de Côn Dao, province de Ba Ria - Vung Tau (Sud).

La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a salué les efforts du groupe Norfolk à Hô Chi Minh-Ville ces 30 dernières années.

La consule générale d’Australie à Hô Chi Minh-Ville a apprécié les activités du groupe Norfolk en Australie et au Vietnam, en particulier en cette conjoncture d'épidémie de Covid-19. Ce groupe s'est rapidement adapté, à la fois pour prévenir et combattre l'épidémie, et maintenir ses activités commerciales et l'emploi de ses salariés. -VNA