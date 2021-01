Un groupe d'auteurs de la VNA primé aux Prix "Marteau et Faucille d'or" 2020

Le 23 avril 2020, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général et président de la République Nguyen Phu Trong a présidé une conférence nationale des cadres sur la situation, les tâches et les solutions de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19. Auparavant, le 30 mars 2020, Nguyen Phu Trong a lancé un appel aux Vietnamiens dans le pays et à l'étranger à s'unir pour assurer la victoire dans le combat contre le COVID-19.