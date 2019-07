Photo: VNA



Vientiane (VNA) – La Pagode Phat Tich à Vientiane, l’Association des Vietnamiens à Vientiane, l’Association des entreprises vietnamiennes investissant au Laos ont organisé le 28 juillet un grand culte aux morts pour la Patrie.

Cet événement a vu la présence du Vénérable Thich Minh Quang, membre du Conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam au Laos, chargé de la gestion de la Pagode Phat Tich et du Vénérable Bounsoun, vice-président du Conseil d’administration de l’Eglise bouddhique de Vientiane , entre autres.

Une bonne occasion d'honorer les héros, les morts ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et la souveraineté sacrées du pays et aussi pour rappeler aux jeunes générations la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ses deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratleys), a déclaré Thich Minh Quang. Il a profité de cet événement pour appeler les jeunes au patriotisme et au respect des traditions de défense nationale.

Présent à l’événement, le vice-président de l’Association des anciens combattants du Laos, Khamhon Sengbualom, a estimé l’amitié spéciale Vietnam-Laos, affirmant que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens et laotiens étaient toujours reconnaissants envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance des deux pays.

Il a demandé aux jeunes vietnamiens et laotiens de continuer de cultiver les relations spéciales entre les deux pays. -VNA