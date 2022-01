Hanoi (VNA) – Le Forum de soutien à l’investissement des Vietnamiens résidant à l’étranger (Invesfov) a été lancé vendredi 14 janvier lors d’une cérémonie à Hanoi.

Les délégués à l’événement posent pour une photo de groupe. Photo : vneconomy.vn





Créé par l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger, le forum devrait concrétiser la conclusion n°12-KL/TW du 12 août 2021 Bureau politique sur le travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle conjoncture, attirer davantage de ressources des Vietnamiens de l’étranger et créer des conditions optimales leur permettant de contribuer davantage au développement national.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu, qui est également président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a félicité l’association pour son initiative et ses efforts pour établir le forum.



Le forum aide les ressortissants vietnamiens à augmenter et à étendre leurs investissements dans le pays, répondant ainsi à l’énorme demande de capitaux pour mettre en œuvre de grands projets et programmes, a-t-il déclaré.

Le responsable a exprimé son espoir que l’association continuera à se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres ministères et agences pour éliminer les difficultés auxquelles sont confrontés les ressortissants vietnamiens lorsqu’ils retournent au Vietnam.

Selon le vice-ministre Pham Quang Hiêu, 5,3 millions de Vietnamiens vivent et étudient dans 130 pays et territoires à travers le monde. - VNA