Photo : Shutterstock

Hanoi (VNA) – Le Centre ASEAN-République de Corée en collaboration avec l’International Contractors Association of Korea (ICAK) organisera les 18 et 19 janvier en ligne le 9e Forum sur la connectivité de l’ASEAN.



Ce forum se concentrera sur "l’infrastructure durable" et "l’innovation numérique", deux des cinq domaines stratégiques du Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN (MPAC) 2025 visant à réaliser une ASEAN parfaitement connectée et intégrée qui favorisera la compétitivité, l’inclusivité et un plus grand sens de la communauté.

Le forum discutera de la connectivité de l’ASEAN à l’ère post-COVID-19 et des moyens de mobiliser des financements pour des projets de connectivité avec la participation entre autre des experts du Secrétariat de l’ASEAN, de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP).

Lors du deuxième jour du forum, l’équipe de gestion du programme ASEAN-République de Corée présentera les moyens d’utiliser le Fonds de coopération ASEAN-République de Corée pour les projets de connectivité, tandis que les États membres de l’ASEAN présenteront des projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des villes intelligentes.

Lors du 22e Sommet ASEAN-République de Corée qui s’est tenu en novembre 2021, les dirigeants des deux parties ont mis l’accent sur le renforcement de la coopération en matière de connectivité, notamment dans le secteur des villes intelligentes.

En outre, le Cambodge, président de l’ASEAN 2022, a également mis l’accent sur la coopération dans la connectivité de l’ASEAN en déclarant qu’"il est important de renforcer la connectivité physique et numérique afin que l’ASEAN puisse être un partenaire commercial et d’investissement attractif".

Dans ce contexte, le Forum sur la connectivité de l’ASEAN organisé par le Centre ASEAN-République de Corée devrait contribuer à renforcer le partenariat économique mutuellement bénéfique entre les deux parties en promouvant l’implication des entreprises sud-coréennes dans de nombreux projets de connectivité de l’ASEAN. -VNA