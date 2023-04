Kuala Lumpur (VNA) - L’Asia Business Center et l’Association des entreprises Vietnam-Malaisie (VMBIZ) ont co-organisé samedi 22 avril un forum de coopération économique Vietnam-ASEAN et une cérémonie récompensant les marques fortes, les leaders exceptionnels et les services et produits de qualité de l’ASEAN en Malaisie.

Lê Gia Kiên, conseiller à l’ambassade du Vietnam en Malaisie (premier à droite) a décerné le certificat de marque forte de l’ASEAN 2023 aux entreprises. Photo: VNA Lê Gia Kiên, conseiller à l’ambassade du Vietnam en Malaisie (premier à droite) a décerné le certificat de marque forte de l’ASEAN 2023 aux entreprises. Photo: VNA

Lors de l’événement, 15 produits et services, 20 hommes d’affaires et plus de 80 entreprises ont été honorés. Les entreprises vietnamiennes citées parmi les marques fortes de l’ASEAN comprenaient notamment L.Q Joton Joint Stock Company ; Nam A Commercial Joint Stock Bank; Viet Tiep Crystal Company Limited ; Hôpital général Phuong Dông ; et EDH Technology Development JSC.S’adressant au forum, Andrew Goh Boon Kim, vice-président de la Fédération des fabricants malaisiens (FMM) relevant de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de Malaisie (NCCIM), a recommandé aux entreprises vietnamiennes et malaisiennes de capitaliser sur leurs avantages stratégiques pour étendre leur portée et renforcer leur position dans la région de l’ASEAN.Il a promis des efforts pour promouvoir davantage les relations économiques entre la Malaisie et le Vietnam, affirmant que la coopération entre les deux pays et dans la région de l’ASEAN apportera un développement commun et à long terme.Hambali Mukhlas, président du comité des affaires internationales de la NCCIM, a informé les entreprises participantes de la certification halal de la Malaisie. Il a également assisté à la signature d’un protocole d’accord entre la VNBIZ et l’Asia Business Center sur la mise en œuvre de la délivrance de la certification Halal sur le marché vietnamien.Le forum et la cérémonie de remise des prix ont lieu chaque année à tour de rôle dans les pays d’Asie du Sud-Est, offrant aux entreprises vietnamiennes et de l’ASEAN l’occasion d’échanger, de coopérer, de se connecter et de se développer ensemble. – VNA