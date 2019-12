La metteuse en scène vietnamienne Duong Dieu Linh à la cérémonie de remise des prix. Photo: VOV

Hanoï (VNA) – Le film "Ngot, Man" (Sweet, Salty), de la metteuse en scène vietnamienne Duong Dieu Linh, a remporté le prix de « Meilleur court métrage » au 30ème Festival international du film de Singapour (SGIFF), tenu du 21 au 24 novembre à Singapour.

"Ngot, Man" dure 18 minutes et raconte la tragédie d’une femme liée au principe du respect des hommes et de mépris des femmes. Le personnage principal est une femme enceinte de 40 ans qui décide d'affronter l'amante secrete de son mari. Le film a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Busan en République de Corée en octobre dernier.

Le Festival international du film de Singapour est un événement prestigieux organisé annuellement pour honorer des cinéastes et de jeunes talents de la région. L’édition de cette année a attiré 90 films de 40 pays.

Dans le cadre de cet événement, cinq films vietnamiens "Hay thuc tinh va san sang" (Stay awake, Be ready), "Ngot, Man" (Sweet, Salty), Gallery, et "Le truong thanh cua Edison" (The graduation of Edison) ont concouru dans la catégorie court métrage des prix Silver Screen.

"Nha cay" (The tree house) était un candidat dans la catégorie long métrage. Les gagnants ont été dévoilés le 30 novembre. -VNA