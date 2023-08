Un numéro artistique lors du « Namaste Vietnam Festival 2022 ». Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le « Namaste Vietnam Festival 2023 » (Bonjour Vietnam) aura lieu du 12 au 17 août à Hô Chi Minh-Ville, à Da Lat (province de Lâm Dông, Hauts Plateaux du Centre) et à Tuy Hoa (province de Phu Yên, Centre), a déclaré le 9 août le consul général d'Inde dans la mégapole du Sud, Madan Mohan Sethi, lors d’un point presse.



Cet événement sera coorganisé par le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, l'Union des organisations d’amitié de la ville et l'Association municipale d'amitié Vietnam – Inde, visant à améliorer la compréhension culturelle et les échanges entre les peuples.



Conférence de presse pour présenter le « Namaste Vietnam Festival 2023 » (Bonjour Vietnam). Photo: hcmcpv.org.vn

À Hô Chi Minh-Ville, l'événement comprendra un festival du film indien qui présentera six œuvres cinématographiques entre le 12 et le 15 août, un atelier sur la coopération Vietnam-Inde dans l'industrie cinématographique, des séminaires sur la promotion du tourisme et sur le développement ferroviaire.



Sont également prévues de nombreuses autres activités, dont des performances d'artistes indiens et un talk-show avec de célèbres réalisateurs et acteurs indiens.



La première édition du festival s’est tenue en 2022 et a duré un mois à Hô Chi Minh-Ville en tant que programme majeur pour célébrer le 75e anniversaire du Jour de l'indépendance de l'Inde et le 50e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde. -VNA