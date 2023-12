Kavi Chongkittavorn, expert en questions régionales et ancien journaliste résident du journal The Nation à Hanoï. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et son homologue thaïlandais Muhamad Wan Noor Matha. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Kavi Chongkittavorn, expert en questions régionales et ancien journaliste résident du journal The Nation (Thaïlande) à Hanoï, a souligné la signification importance de la visite du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en Thaïlande, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.Selon le journaliste Kavi, tout d'abord, la visite du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue est très importante pour le renforcement des relations entre la Thaïlande et le Vietnam, car il rencontrera de hauts dirigeants thaïlandais, le roi Maha Vajiralongkorn, le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise Muhamad Wan Noor Matha et des députés thaïlandais.Cependant, le point d’orgue sera la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne à Udon Thani pour rencontrer la communauté vietnamienne de cette province et inaugurer le premier "quartier vietnamien" au monde. Il s'agira d'une reconnaissance envers la présence de la communauté vietnamienne en Thaïlande, notamment des plus de 100.000 Vietnamiens à Udon Thani, ainsi que leurs contributions au développement socio-économique local.La visite du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue revêt une signification importante et deviendra un tremplin pour les deux pays pour porter leur partenaire stratégique à partenariat stratégique intégral dans un avenir proche, a indiqué le journaliste Kavi.En ce qui concerne leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux, l’expert thaïlandais a déclaré que la Thaïlande et le Vietnam possédaient tous deux des positions géographiques stratégiques en Asie du Sud-Est et que les deux pays jouaient un rôle important au sein de l'ASEAN.Par conséquent, en travaillant ensemble, les deux pays pourraient coopérer et créer une des relations équilibrées avec tous les pays puissants, a-t-il noté.Et selon lui, la Thaïlande et le Vietnam sont membres de la sous-région du Mékong. Ces dernières années, le Vietnam s'est engagé à promouvoir la coopération dans le Mékong et avec la Thaïlande dans le cadre du Mécanisme de coopération économique stratégique des trois fleuves Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).Quant à la coopération parlementaire entre les deux pays, le journaliste Kavi a souligné que les deux organes législatifs possédaient encore une grande marge de coopération, notamment entre des commissions des deux Assemblées nationales, sans compter les échanges de délégations.L’expert thaïlandais a déclaré apprécier la "diplomatie du bambou" du Vietnam. Grâce à cette politique extérieure, le Vietnam est l'un des pays ayant signé le plus d'accords de libre-échange avec un total de 16. Cela montre le dynamisme de la politique extérieure du Vietnam qui permet aux deux pays de devenir plus proches, a-t-il noté. -VNA