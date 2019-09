Lee Jaehyon, chercheur et directeur du programme d'études sur l’ASEAN et l'Océanie à l'Asan Institute for Policy Studies. . Photo: VNA





Séoul (VNA) - La situation de la sécurité en Mer Orientale se détériore car la Chine viole le droit international dans cette zone maritime et suscite une grande préoccupation en matière de sécurité pour les pays de l'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam.



C’est ce qu’a déclaré Lee Jaehyon, chercheur et directeur du programme d'études sur l’ASEAN et l'Océanie à l'Asan Institute for Policy Studies, en répondant aux questions du correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en République de Corée.



Le docteur Lee Jaehyon a averti que la Chine utilisait ses tactiques pour monopoliser progressivement la Mer Orientale selon la prétendue "ligne de langue de boeuf" ou "ligne à neuf tronçons", en procédant à la construction d’infrastructures ou à la militarisation d’îles et de récifs coralliens.



Lee Jaehyon a dit qu'il existait de cadres juridiques suffisants pour mener des activités dans ces eaux tels que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) et le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). La Chine a déjà signé le CNUDM de 1982 et du TAC. En vertu de ces deux documents, n’importe quel différend ou conflit en Asie du Sud-Est ou en Mer Orientale doit être résolu de manière pacifique par le dialogue.



Actuellement, la Chine ne respecte pas les traités, les lois et les réglementations internationales. Seulement quand la Chine respecte la loi internationale que le problème soit résolu de manière pacifique, a souligné Dr Lee Jaehyon.



L’expert sud-coréen a également affirmé qu’il fallait un consensus plus large au sein de la communauté internationale pour que la Chine subisse des pressions en raison des conséquences de ses actions en Mer Orientale. -VNA