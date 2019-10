Hanoï (VNA) - Le Vietnam attire la grande attention des investisseurs grâce à sa croissance économique rapide et à la rentabilité des entreprises, a estimé Vladimir Potapov, vice-président du groupe bancaire russe VTB."La situation géographique, les ressources minérales abondantes et les ressources de main-d'œuvre donnent au Vietnam la capacité de se développer économiquement de manière efficace. Par conséquent, nous voyons le grand potentiel du pays pour améliorer la rentabilité des entreprises et la croissance rapide du marché boursier", a déclaré Vladimir Potapov.Dans son processus de réforme économique, le Vietnam a obtenu des résultats impressionnants avec une croissance économique de 6- 7% par an, une inflation tombée à 2- 3% et une dette extérieure modérée.Les facteurs démographiques facilitent également sa croissance économique. Parmi les 94 millions d'habitants que compte le Vietnam, les moins de 25 ans représentent 41% de la population. Le Vietnam possède des ressources minérales abondantes et une culture d'entreprise.Selon le chef adjoint de VTB, le Vietnam est l'un des "marchés frontières" importants. C’est le nom donné aux marchés qui n’ont pas atteint le statut de marché émergent selon les critères de formation des indicateurs mais qui, dans un avenir proche, peuvent satisfaire à ces normes.Cette nouvelle position peut aider le Vietnam à séduire les investisseurs qui recherchent des opportunités de croissance dans un contexte de stagnation économique et de faibles taux d’intérêt au niveau mondial, a souligné Vladimir Potapov. -CPV/VNA