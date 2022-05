Le port international de conteneurs de Cai Lan, dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le Dr en histoire Anton Viktorovich Bredikhin de l'Académie des sciences de Russie a apprécié la politique constante du Vietnam visant à créer un environnement pacifique et stable pour le développement socio-économique, notamment l'économie maritime en Mer Orientale, en promouvant la devise « Paix – Amitié, Coopération – Développement ».

Dans son article publié le 11 mai sur la page d'analyse politique du Conseil russe pour les affaires internationales (RIAC), le Dr Bredikhin a souligné que le Vietnam soutenait le renforcement du dialogue dans la résolution des conflits internationaux, en particulier pendant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Appréciant les réalisations obtenues par le Vietnam lors de ces dernières années, l'expert russe a exprimé sa forte impression devant la croissance stable de l'économie vietnamienne. Le PIB national est passé de 245,21 milliards de dollars en 2018 à 271,16 milliards de dollars en 2020.

Il a affirmé que la Russie devrait renforcer la coopération économique et commerciale avec le Vietnam. Le Vietnam est actuellement le partenaire économique et commercial le plus prometteur, disposant des bases stratégiques nécessaires pour de nombreux domaines de coopération, a-t-il ajouté.

Concernant la Mer Orientale, l'expert russe a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir le processus de négociation vers l'adoption d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC). Pour les différends survenus en Mer Orientale, les documents juridiques internationaux, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, revêtent une importance particulière, selon lui. -VNA