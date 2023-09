Le docteur Tomotaka Shoji, directeur du Département des études régionales de l'Institut national d'études de défense. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le docteur Tomotaka Shoji, directeur du Département des études régionales de l'Institut national d'études de défense (NIDS), relevant du ministère japonais de la Défense, a souligné les réalisations de la coopération Vietnam-Japon ces 50 dernières années.La coopération économique bilatérale a fait des progrès remarquables et a abouti à de nombreux résultats, a déclaré Tomotaka Shoji lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).Selon lui, le Japon est le plus grand fournisseur d’aides publiques au développement (APD) du Vietnam. De nombreuses infrastructures au Vietnam ont été financées par des aides japonaises.En outre, la promotion du commerce et de l’investissement du Japon au Vietnam est très dynamique. De nombreuses entreprises japonaises se sont solidement implantées sur le marché vietnamien et les consommateurs vietnamiens connaissent de plus en plus leurs produits et services. Il s'agit de réalisations significatives de la coopération bilatérale, a déclaré l’expert japonais.Le docteur Tomotaka Shoji a estimé que les relations Vietnam-Japon continueraient à se développer et que les deux pays devraient se coordonner dans des efforts communs pour résoudre des questions mondiales, tels que le changement climatique.