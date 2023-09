Politique Fin des activités à Hanoï du prince héritier et de la princesse du Japon Le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito du Japon ont terminé samedi après-midi 23 septembre leurs activités à Hanoï, et poursuivront leurs activités dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam à Da Nang et Quang Nam au Centre.

Politique Vietnam et Dominique signent un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, ont signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre les deux pays.

Politique Le ministre des AE Bui Thanh Son rencontre ses homologues mexicain et iranien Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a rencontré le 22 septembre à New York ses homologues mexicain et iranien Alicia Barbena et Hossein Amir Abdollahian, ce à l'occasion de leur participation à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Politique Le Vietnam et l'Arabie Saoudite intensifient leurs relations Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a convaincu que les relations de coopération entre le Vietnam et l'Arabie saoudite seront renforcées dans tous les domaines.