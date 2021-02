Le Vietnam devrait accomplir l’édification du gouvernement numérique en 2030. Photo: baoquocte.vn



Prague (VNA) - Le diplomate économique tchèque David Jarkulisch a apprécié les objectifs ambitieux définis par la nouvelle stratégie concernant la 4e révolution industrielle, lors de son article récemment publié sur le site officiel du ministère tchèque des Affaires étrangères (http://mzv.cz).

Selon l’auteur, la stratégie concernant la 4e révolution industrielle énonce les mesures à prendre pour accélérer le renouvellement du modèle de croissance.

Selon cette stratégie, d’ici 2030, le Vietnam continuera de figurer parmi les 40 premiers pays du monde en matière d'Indice mondial de l'innovation (Global Innovation Index-GII), sera classé dans le top 30 mondial en termes de cybersécurité selon le classement de l'indice de cybersécurité dans le monde (GCI) publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et dans le top 50 mondial en termes de développement de l’e-gouvernement.



L’économie numérique devrait représenter 30% du PIB national. Le Vietnam déploiera largement sur son sol les services Internet à large bande par fibre optique et les services 5G.

Le gouvernement vietnamien a également identifié 99 technologies prioritaires dont l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la technologie quantique, la bio-informatique, la technologie aérospatiale, la technologie de télédétection, la recherche et le développement de écrans de résolution ou technologie d'impression 3D avancée, a-t-il indiqué.

Le diplomate tchèque a souligné que le développement de l'économie numérique au Vietnam créerait de nouvelles opportunités aux entreprises tchèques opérant dans ce domaine dans le pays en particulier dans la cybersécurité ou la banque numérique.

Dans de nombreux secteurs nécessaires au développement de l'économie numérique, le Vietnam n'est pas à la traîne même de ses concurrents régionaux les plus proches. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe troisième en termes de nombre d'utilisateurs d'Internet et de téléphones mobiles et deuxième en termes de vitesse moyenne de l'Internet mobile.

Le Vietnam peut également être fier d'être l'un des pays comptant le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook au monde. Avec soixante millions d'utilisateurs enregistrés, le Vietnam possède la huitième plus grande communauté sur Facebook au monde, a écrit le diplomate David Jarkulisch. -VNA