Photo d'illustration : baoquocte.vn



Vientiane (VNA) – Un premier concours pour honorer le charme de l'ao dài et la beauté des femmes vietnamiennes au Laos a eu lieu samedi 19 octobre à Vientiane, en l’honneur du 89e anniversaire de la fondation de l’Union des Femmes vietnamiennes (20 octobre 1930).

Une centaine de candidates que sont des femmes vietnamiennes vivant et travaillant au Laos ont participé à ce concours organisé par l’Association des Vietnamiens à Vientiane.

Cinquante-cinq candidates à l’âge de 18 au 52 ans ont été qualifiées pour la finale du concours. Le jury a remis huit prix aux meilleures candidates.

L’áo dài, originale et emblème vestimentaire du Vietnam, a évolué au fil du temps. À partir des modèles traditionnels jusqu’aux modèles stylisés, en passant par le mélange et la combinaison du classique et du moderne, du traditionnel et de la fantaisie, quel qu’il en soit les modifications éventuelles, il demeure toujours la tenue vestimentaire de prédilection des femmes vietnamiennes. -VNA